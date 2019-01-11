ГИБДД показала обновленные правила сдачи экзамена на права

ГИБДД 10 января опубликовала проект постановления о правилах проведения экзаменов для будущих водителей в новой редакции. Как пишет «Коммерсант», в новом документе инспекторы учли замечания автошкол.

От главного нововведения — единого экзамена по вождению вместо отдельных «города» и «площадки» — в ГИБДД не отказались. Однако в ведомстве учли 110 предложений, направленных автошколами.

В первоначальном варианте постановления ГИБДД говорилось, что результаты экзамена аннулируются, если был нарушен порядок проведения тестирования. В автошколах раскритиковали этот пункт из-за отсутствия разъяснений.

В новой редакции ГИБДД привела примеры конкретных случаев аннулирования. Например, если была удовлетворена жалоба гражданина на действия экзаменатора, поставившего отрицательную оценку. Или если документ ученика автошколы (например, медсправка) оказался поддельным.

Кроме того, в предыдущей редакции документа говорилось, что в экзаменационном автое вместе с экзаменатором может находиться преподаватель автошколы, которому принадлежит машина. В новой редакции такую возможность убрали.

«Коммерсант» отмечает, что даже после доработки у Минтранса и автошкол остались претензии к документу. Минтранс раскритиковал проверку навыков управления грузовиками в городских условиях.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что разделяет опасения Минтранса. Она отметила, что по новым правилам требования к площадкам, на которых принимают экзамены, останутся только при сдаче мотоциклетных категорий.

«У соискателей остальных категорий, включая автобусы и грузовики, экзамены принимать можно где хочешь, хоть на льду и в темноте», — заявила Шутылева.

По ее мнению, это не только небезопасно, но и является «потенциалом» для коррупции. Также она обратила внимание, что сейчас водитель, сдавший «площадку», но не сдавший «город», может сконцентрироваться только на несданном экзамене. По новым правилам ученикам, провалившимся в городе, придется снова сдавать «площадку».

Обновленный проект постановления ГИБДД направили на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики . Документ, среди прочего, закрепляет перечни обязательных упражнений (разворот, обгон, начало движения и остановка на подъеме и спуске) и необязательных (проезд нерегулируемого перекрестка и железнодорожного переезда).

Ранее Межрегиональная ассоциация автошкол предложила ГИБДД сократить количество заданий экзамена по вождению на площадке с шести до трех. По задумке организации, в случае изменения правил ученик не будет знать, какие задания ему выпадут: он выполнит только три маневра, но выучит все.