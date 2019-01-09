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Сын писателя Валентина Катаева Павел скончался в Израиле 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
В среду на 81 году жизни скончался находившийся на лечении в Израиле Сын писателя Валентина Катаева Павел.
«Павел Валентинович на протяжении нескольких месяцев находился в Израиле на лечении. Еще совсем недавно мы гуляли по нашему парку в Ашкелоне, он сказал, что ему предстоит серьезное лечение. Трудно поверить такой утрате. Павел был замечательный человек, прекрасный поэт и писатель», — цитирует РИА «Новости» председателя Союза русскоязычных писателей Израиля Леонида Финкеля.
Павел Катаев является автором ряда произведений: романов, повестей, пьес, а также книги воспоминаний об отце «Доктор велел мадеру пить…». Также он был журналистом и работал в «Литературной газете» и Агентстве печати «Новости».
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Другое , Валентин Катаев , Павел Катаев , РИА Новости , Литературная газета , Израиль
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