Цымбалюк-Романовская поплатилась за связь с Борисовым

Ток-шоу Первого канала «Пусть говорят» вот уже 13 лет посвящает зрителей в скандальные подробности личной жизни отечественных знаменитостей. Весь год редакция программы работала не покладая рук, создавая выпуски, рейтинги которых били все возможные рекорды.

Семейная драма 80-летнего Народного артиста Ивана Краско и его 28-летней супруги Натальи Шевель обсуждалась в трех выпусках программы «Пусть говорят». Спустя три года супружеской жизни престарелый Иван Иванович решил уйти от молодой жены.

Артист сообщил, что в браке с Шевель он тосковал по полноценной интимной жизни, так как его супруга боялась беременности и отказывала в сексе. Краско надеялся, что любимая подарит ему дочь, однако та категорически отказывалась, ссылаясь на отсутствие собственного жилья и материальную нестабильность.

В 2018 году частой гостьей студии «Пусть говорят» была Ольга Мартынова . Девушка принуждала экс-супруга певца Вадима Казаченко признать их общего сына Филиппа. Вокалист же утверждал, что не может быть биологическим отцом малыша. Однако экспертиза-ДНК, произведенная в рамках ток-шоу, показала обратное.

После выяснилось, что Ольга и Вадим все еще не разведены, меж тем, артист заявлял, что его законной супругой является продюсер Ирина Аманти. Казаченко даже предоставил свидетельство о заключении брака. К слову, двоеженцем певец ходил недолго, с Мартыновой его все же развели. Теперь Ольга планирует отсудить у Вадима алименты на содержание сына, стоит отметить, что вокалист не горит желанием материально участвовать в воспитании отпрыска. Вадиму Казаченко и его женам продюсеры посвятили шесть выпусков.

Несмотря на множество экспертиз и судебных решений, подтвердивших слова Тимура, Карина упорно не хочет признавать родство и, желая очистить честь отца, намерена продолжать борьбу.

Развод народного артиста Армена Джигарханяна и украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской стал настоящей сенсацией в СМИ. Естественно, Дмитрий Борисов и его команда не смогли пройти мимо — этой теме телевизионщики посвятили аж 16 выпусков.

Буквально со слезами на глазах, Виталина, сидя на диване студии «Пусть говорят», рассказывала, что некие лица настроили Армена Борисовича против нее. Джигарханян же на всю страну обзывал Цимбалюк-Романовскую воровкой, заявлял о ее желании отобрать его имущество и требовал ее посадить. Пианистка обвинения в мошенничестве отрицала, она говорила, что ее мужа похитили «друзья, которые теперь пытаются завладеть его театром».

Представители Народного артиста пытались привлечь Виталину за мошенничество. Следственным комитетом была проведена проверка. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления.

Однако вскоре Цымбалюк-Романовская вновь попала на скамью подсудимых. По версии следствия, Виталина установила скрытую камеру в кабинете супруга, а позже передала видеозапись Дмитрию Борисову, за что и поплатилась. Мировой суд Москвы приговорил скандально известную пианистку к 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с нее было решено взыскать 200 тысяч рублей в счет Джигарханяна — за моральный вред.