Оттава подтвердила канадское гражданство задержанного в Москве шпиона

МИД Канады осведомлен о том, что в России задержан канадский гражданин, сообщают СМИ со ссылкой на источник в министерстве.

Источник CBC заявил, что ведомство «не может сообщить другую информацию», руководствуясь законом о неприкосновенности личной жизни, передает РИА «Новости»

По информации CBC, Пол Уилан родился в Оттаве в 1970 году, но уже в начале 1970-х переехал в США.

Пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский посол Джон Хантсман посетил Уилана в «Лефортово» и «пообещал поддержку со стороны дипмиссии».

Уилан был задержан в Москве 28 декабря сотрудниками ФСБ , он подозревается в шпионаже. Сообщалось, что он является гражданином США.

Госсекретарь Майк Помпео потребовал вернуть американца.