Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оттава подтвердила канадское гражданство задержанного в Москве шпиона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МИД Канады осведомлен о том, что в России задержан канадский гражданин, сообщают СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
Источник CBC заявил, что ведомство «не может сообщить другую информацию», руководствуясь законом о неприкосновенности личной жизни, передает РИА «Новости».
По информации CBC, Пол Уилан родился в Оттаве в 1970 году, но уже в начале 1970-х переехал в США.
Пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский посол Джон Хантсман посетил Уилана в «Лефортово» и «пообещал поддержку со стороны дипмиссии».
Уилан был задержан в Москве 28 декабря сотрудниками ФСБ, он подозревается в шпионаже. Сообщалось, что он является гражданином США.
Госсекретарь Майк Помпео потребовал вернуть американца.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о смерти Криса Кельми Какими были главные «фальшивые новости» 2018 года Белорусского журналиста выдворили с Украины
Другое , Джон Хантсман , ФСБ , МИД , РИА Новости , Канада , Москва , Оттава
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские «Союзы» побьют рекорды в 2019 году
На Украине назвали причину высокой цены на газ50
В Магнитогорске найдены новые жертвы ЧП216
Контейнеры с опасными химикатами смыло в Северное море6
Появились кадры ЧП в центре Петербурга82
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение