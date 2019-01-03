Скончался российский музыкант Крис Кельми

Стало известно, что первого января в Подмосковье скончался певец Крис Кельми . Музыканту не исполнилось 64 года. Причиной смерти, по сообщениям СМИ, стала остановка сердца, передает НСН.

Медики в последние дни фактически дежурили у Кельми. Близкие практически каждый день вызывали врачей из-за жалоб Кельми на сердце и печень. Скорая помощь, которая отправилась по вызову первого января, не успела спасти музыканта. Кельми скончался до приезда неотложки.

Остановка сердца могла возникнуть из-за частого употребления алкоголя, пишут в СМИ. Точную причину смерти выяснит экспертиза.

Ранее Крис Кельми был не раз госпитализирован в больницу в состоянии опьянения.