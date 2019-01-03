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Скончался российский музыкант Крис Кельми 

Газета.Ru + ещё 54 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Стало известно, что первого января в Подмосковье скончался певец Крис Кельми. Музыканту не исполнилось 64 года. Причиной смерти, по сообщениям СМИ, стала остановка сердца, передает НСН.
Медики в последние дни фактически дежурили у Кельми. Близкие практически каждый день вызывали врачей из-за жалоб Кельми на сердце и печень. Скорая помощь, которая отправилась по вызову первого января, не успела спасти музыканта. Кельми скончался до приезда неотложки.
Остановка сердца могла возникнуть из-за частого употребления алкоголя, пишут в СМИ. Точную причину смерти выяснит экспертиза.
Ранее Крис Кельми был не раз госпитализирован в больницу в состоянии опьянения.
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Другое , Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Крис Кельми , Московская область
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