У Пугачевой нет песни, а Ротару просила гонорар: артистки пропустили «Новогодний огонек»

Еще в середине декабря стало известно о том, что Алла Пугачева , как София Ротару не будет принимать участие в съёмках «Новогоднего огонька». При этом в окружении Примадонны отечественного шоу-бизнеса уточнили, что артистка отказалась от выступления из-за отсутствия подходящей песни. Все силы исполнительница бережет для своего сольного концерта в Кремлевском дворце. Масштабное мероприятие будет приурочено к 70-летию Аллы Борисовны. А пока певица наслаждается зимними каникулами, принимая гостей в своем доме. Примадонна отечественного шоу-бизнеса провела Новогоднюю ночь в компании самых близких для нее людей. Примадонна пригласила на Новогоднее застолье брата телеведущего Максима Галкина — Дмитрия с семьей, дочку Кристину Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и внучкой Клавдией и свою близкую подругу Алину Редель. «Нет песни подходящей. И просто нет желания. Копит силы и вдохновение для юбилейного концерта, который пройдёт в апреле в Кремлевском дворце», — отметили друзья Аллы Пугачевой. Примечательно, что и народная артистка СССР София Ротару пропустила «Новогодний огонек». В кулуарах Останкино поговаривают, что причиной стал завышенный гонорар звезды: якобы София Михайловна рассчитывала получить сумму, которая ей так и не была предложена. «Говорят, Ротару отказалась петь в наших „огоньках“, поскольку ей не дали тот гонорар, который она озвучила. Сумма показалась теленачальникам слишком серьёзной. С учетом, что почти все артисты снимаются в „огоньках“ бесплатно», — ссылается «Комсомольская правда» на слова источников.