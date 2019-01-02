Washington Post узнал подробности биографии задержанного в России американца

По данным газеты, 48-летний Уилан вступил в ряды морских пехотинцев в 1994 году, дослужился до старшего сержанта, в 2004 и в 2006 ездил на военные операции в Ирак.

Опрошенные изданием знакомые Уилана рассказали, что он часто посещал Россию с 2007 года, хорошо владеет русским языком, является топ-менеджером компании Borg Warner (компания-поставщик автомобильных компонентов), у которой есть контракты в России.

Ранее брат задержанного Дэвид Уилан рассказал телеканалу CNN , что Пол прибыл в Россию 22 декабря, чтобы посетить его свадьбу.