Самые загадочные объекты Вселенной

Аспирант института Астрономии РАН Екатерина Ефремова расскажет, как теория относительности описывает черные дыры, объяснит, как находить и наблюдать в бескрайнем космосе объект, который по своей природе совершенно не подходит для наблюдений и поможет узнать, как появляются чёрные дыры и исчезают ли они.

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