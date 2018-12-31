Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самые загадочные объекты Вселенной 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Аспирант института Астрономии РАН Екатерина Ефремова расскажет, как теория относительности описывает черные дыры, объяснит, как находить и наблюдать в бескрайнем космосе объект, который по своей природе совершенно не подходит для наблюдений и поможет узнать, как появляются чёрные дыры и исчезают ли они.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники. физик Дмитрий Вибе.
Индикатор: последние новости
Гомерический Новый год Марсианские хроники Лучшее за день. 25 декабря
Другое , Екатерина Ефремова , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться»107
В Европе заговорили об отмене санкций против России40
В Москве задержали американского шпиона411
Новогодняя погода в Москве объявлена опасной1
«Никогда мы не были братскими народами»1157
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение