Уголовное дело возбудили после нападения на рэпера Птаху в Москве

«Днем 28 декабря на ул. Новорязанская несколько граждан нанесли Д. Нуриеву телесные повреждения. Злоумышленники были вооружены предметом, похожим на бейсбольную биту», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ведется следствие.

Ранее СМИ сообщили, что в центре Москвы рэп-исполнитель под ником Obe 1 Kanobe в ходе словесного конфликта напал на Птаху.