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Уголовное дело возбудили после нападения на рэпера Птаху в Москве 

Агентство «Москва» 57 минут назад
По факту нападения на рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 28 декабря на ул. Новорязанская несколько граждан нанесли Д. Нуриеву телесные повреждения. Злоумышленники были вооружены предметом, похожим на бейсбольную биту», — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ведется следствие.
Ранее СМИ сообщили, что в центре Москвы рэп-исполнитель под ником Obe 1 Kanobe в ходе словесного конфликта напал на Птаху.
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