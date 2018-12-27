Навка рассказала о жизни с Песковым

По словам фигуристки, они познакомились на дне рождения общего друга. Спортсменка до этого не слышала о Пескове, а он узнал в ней «девушку с рекламы краски для волос». Навка отметила, что они с пресс-секретарем президента — люди «из разных вселенных» и не должны были пересечься.

Навка рассказала, что Песков очень красиво ухаживал и «покорил ее сердце». Она отметила, что полюбила его за доброту, благородство, «внутреннюю красоту» и щедрость.

«Каждое утро он целует руки [дочери] Надюше. Да, у них такой ритуал. Они встречаются, он говорит: «Моя девочка, давай я тебе руку поцелую». Это было с пеленок. <…> Таких мужчин больше нет. Кто сегодня руки женщинам целует?» — рассказала фигуристка.

В августе 2014-го у Навки и Пескова родилась дочь. Через год в Сочи состоялась их свадьба.

У Пескова, кроме их общей дочери Надежды, есть также три сына и дочь. У Навки есть дочь от брака с фигуристом Александром Жулиным

Фигуристка отметила, что дети Пескова живут с ними, поэтому у них теперь большая семья со всеми плюсами и минусами. Она подчеркнула, что любит и принимает его детей, а их общая дочь объединяет всю семью.