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Навка рассказала о жизни с Песковым 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Фигуристка Татьяна Навка в программе «Судьба человека» назвала своего мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «прекрасным отцом» и заявила, что таких мужчин сейчас мало. Выпуск программы опубликован на сайте «России 1».
По словам фигуристки, они познакомились на дне рождения общего друга. Спортсменка до этого не слышала о Пескове, а он узнал в ней «девушку с рекламы краски для волос». Навка отметила, что они с пресс-секретарем президента — люди «из разных вселенных» и не должны были пересечься.
Навка рассказала, что Песков очень красиво ухаживал и «покорил ее сердце». Она отметила, что полюбила его за доброту, благородство, «внутреннюю красоту» и щедрость.
«Каждое утро он целует руки [дочери] Надюше. Да, у них такой ритуал. Они встречаются, он говорит: «Моя девочка, давай я тебе руку поцелую». Это было с пеленок. <…> Таких мужчин больше нет. Кто сегодня руки женщинам целует?» — рассказала фигуристка.
В августе 2014-го у Навки и Пескова родилась дочь. Через год в Сочи состоялась их свадьба.
У Пескова, кроме их общей дочери Надежды, есть также три сына и дочь. У Навки есть дочь от брака с фигуристом Александром Жулиным.
Фигуристка отметила, что дети Пескова живут с ними, поэтому у них теперь большая семья со всеми плюсами и минусами. Она подчеркнула, что любит и принимает его детей, а их общая дочь объединяет всю семью.
Комментарии
Другое , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Александр Жулин
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