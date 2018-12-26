Корейцы перестали есть собак

Жители Южной Кореи всё чаще стали отказываться от употребления в пищу мясо собак. Более того, власти в скором времени могут принять направленные на защиту четвероногих законы.

Борцы за права животных

Великобританию и В течение нескольких десятилетий Южная Корея сталкивалась с критикой из-за обычая готовить блюда из мяса собак. Международные группы по защите прав животных занимались спасением псов, переправляя их за границу, в том числе в США Канаду . По данным Humane Society International (HSI), с 2015 года около 1600 собак были спасены из 13-ти южнокорейских ферм.

Количество питающихся собачьим мясом южнокорейцев в последние годы сократилось, в то время как всё больше людей начинают заводить себе псов в качестве домашних питомцев. Борцы за права животных сыграли в этом важнейшую роль, отмечает CNN

Содействие властей

Власти Южной Кореи также активно участвуют в решении вопроса с защитой животных. В Национальном собрании страны были предложены два законопроекта: об исключении собак из категории домашнего скота, согласно которому их нельзя будет выращивать на убой, а также о запрете кормления собак пищевыми отходами, что является общепринятой практикой на собачьих фермах. Если эти законопроекты будут приняты, то и без того сокращающаяся индустрия собачьего мяса может оказаться на грани исчезновения.

Упадок в индустрии

В период с 2005 по 2014 год число ресторанов в Сеуле, подающих мясо собак, сократилось на 40%. Главная причина — снижение спроса. Согласно данным опроса, проведённого Gallup Korea в июне 2018 года, около 70% южнокорейцев заявили, что не будут есть собачье мясо в будущем. В 2015 году такой позиции придерживались 44% респондентов.

В ноябре власти Соннама, который является городом-спутником Сеула, закрыли крупнейшую в стране бойню собак. На ней ежегодно убивали тысячи животных.

«Похоже, что в индустрии собачьего мяса в Южной Корее действительно произошёл упадок. Закрытие бойни даёт чёткий сигнал о том, что обычай его потребления становится всё более нежеланным в корейском обществе», — рассказала Нара Ким, представитель «Международного общества гуманности» (HSI) в Южной Корее.

Ким входит в группу активистов, которые оказывают финансовую поддержку собаководам, которые хотят уйти из отрасли.

«Мы работали с 13-ю фермерами, и все они пришли к нам и попросили помощи, потому что признали, что отрасль умирает», — сказала она.

Собака — друг человека

Изменение в восприятии собак жителями Южной Кореи можно объяснить множеством факторов. Однако эксперты отмечают, что оно обусловлено растущей потребностью людей в компаньоне в условиях конкурентного общества.

«Собаки в отличие от людей не осуждают нас, а напротив, дают нам удовлетворение. Любовь, исходящая от этих животных, по всей видимости, способствовала тому, что всё больше южнокорейцев заводят их в качестве домашних животных», — считает психолог Су Юн Кук.

На сегодняшний день каждый четвёртый житель Южной Кореи держит у себя домашних животных. В среднем владелец тратит на них около $90 в месяц.