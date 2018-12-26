Почему сверхскоростной интернет изменит цифровой мир

Виртуальные голосовые помощники, работающие без вмешательства человека бытовые устройства, умные телевизоры и кофеварки с Wi-Fi — это не предметы из фильмов о будущем, а сегодняшняя новая цифровая реальность, которая все настойчивее входит в жизнь обычного городского жителя. Количество цифровых устройств, без которых уже сложно представить себе повседневность, растет, и если раньше в одном доме их могло быть не более 2-3, то сегодня их как минимум 6, а иногда и 8. В недалеком будущем все изменится еще более кардинально, и количество умных устройств, подключенных к интернету в квартире, как считает коммерческий директор МГТС Алексей Назаров, вырастет до 20! «Все, что можно включить удаленно, будет включено», — уверен он.

Кто станет всем этим управлять? Наш молодой современник, не представляющий себе реальности без интернета, скажет: «искусственный интеллект», а тот, кому довелось жить еще в эпоху черно-белых телевизоров, наверняка оставит это право за человеком. И оба будут правы! И хотя большинство из нас пока вряд ли готовы отдать управление своим домом и бытом в руки андроида — пусть даже очень симпатичного — как в кино, рано или поздно искусственный интеллект станет неотъемлемой частью жизни, но управлять им будет все же человек.

Пока же совершенно ясно одно — все это множество устройств будет потреблять интернет. Если еще два десятка лет назад мы и представить не могли, что он будет безлимитным, пару лет назад — что скорость его в Москве превысит 100 мегабит в секунду, то сегодня требования к качеству и скорости передачи данных растут чуть ли не ежедневно, равно как и увеличиваются объемы потребляемого контента. Запросы времени требуют новых решений от операторов связи, и совсем недавно такое решение представил телеком-оператор МГТС , предложив тарифы домашнего широкополосного интернета (ШПД) со скоростью до 1 гигабита в секунду для массового подключения.

«Это решение продиктовано клиентской потребностью и самим профилем потребления интернета, который за последние 5 лет серьезно поменялся, — говорит Алексей Назаров . — Люди хотят развиваться, пользоваться новыми сервисами и разнообразить свое свободное время, и именно этим продиктована потребность в росте скоростей. Количество устройств растет, контент тяжелеет, профиль потребления смещается в сторону просмотра онлайн-видео, время, проведенное в интернете, увеличивается, — следовательно, будут повышаться и требования к скорости. МГТС сейчас единственная компания в Москве, которая для массового подключения готова предложить скорости около 1 гигабита. Мы считаем, что за этим будущее и наше технологическое преимущество, а наша сеть GPON позволит это будущее воплотить в реальность».

И хотя по отдельности умные устройства уже существуют в большом количестве, без единого звена, объединяющего их в цифровой реальности, не обойтись. И такое звено уже есть — Wi-Fi-роутеры, предлагаемые МГТС, уже поддерживают передачу данных со скоростью до 1 гигабита в секунду по проводу и по беспроводной сети на скоростях до 600 мегабит в секунду.

«Для нас решение этой задачи также чрезвычайно важно, поскольку наш Wi-Fi-роутер уже стоит почти в половине квартир Москвы и воспринимается как неотъемлемая часть дома, — говорит Алексей Назаров. — Сегодня он просто раздает интернет, но завтра его функционал станет шире, для чего уже есть технологии и решения». В частности, в 2019 году МГТС представит своим пользователям новые роутеры, благодаря которым можно не только получить более высокую скорость интернета по Wi-Fi-сети одновременно на нескольких устройствах, но и создать управляемую цифровую среду на базе определенного количества гаджетов и приборов с выходом в интернет. Такой роутер может стать индивидуальным мультисервисным центром — он позволяет его владельцу выбирать и самостоятельно запускать на нем сторонние программные модули. Это могут быть как узкопрофильные, например, антивирусы, сервисы родительского контроля, так и мультифункциональные программы, например, по управлению умными датчиками и другими приборами с выходом в интернет.

К чему все эти изменения приведут? Несомненно, к тому, что жизнь обычного городского жителя хотя и смешается с цифровой реальностью, но станет намного комфортнее. «Все понимают, что настанет день, когда никто никуда звонить не будет — все станут пользоваться различными онлайн-сервисами и решать проблемы удаленно, даже не беря при этом телефон» — уверен Алексей Назаров.