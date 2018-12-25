Инфляция оказалась выше прогнозируемой

Инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4−4,1%, сообщил министр финансов Антон Силуанов . Ровно эти же цифры привёл ранее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По словам президента, сохраняется приемлемая для страны инфляция: обозначенный ЦБ долгосрочный целевой ориентир в 4% будет превышен лишь незначительно.

Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития , рост цен в России по итогам 2018 года составит 3,4%. Однако глава ведомства Максим Орешкин признавал, что фактические темпы роста инфляции в стране не укладываются в этот показатель. В свою очередь, Центробанк указывал, что волатильность инфляции во многом связана с немонетарными факторами, такими как состояние основных фондов, параметры рабочей силы, инфраструктура, технологический уровень производства.

Налог на бедных

По словам опрошенных News.ru экспертов, точный коэффициент инфляции на 2018 год подсчитать достаточно трудно, поскольку современная экономика, в частности, российская, отличается непредсказуемостью. Учитывая, что курс рубля крайне нестабилен, возможные его резкие скачки (наряду с другими факторами) могут существенно сказаться на конечном показателе. Существует также такое понятие, как «личная инфляция» — её каждый человек определяет для себя сам.

«В реальности инфляция выше таргета ЦБ в 4%, заявляют многие россияне. Это не значит, что они не умеют считать. Из экономической теории известно: инфляция — это налог на бедных, то есть, для наименее обеспеченных слоёв инфляция она выше. Если ваша инфляция выше 4%, значит — вы бедный», — поясняет директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев

По его оценкам, в начале 2019 года граждан ждёт инфляционный шок — повышение НДС и цен на бензин, высокие инфляционные ожидания из-за ослабления рубля. ЦБ уже сыграл на опережение, повысив ключевую ставку с 7,5% до 7,75%, напоминает эксперт. Уже в январе, считает Разуваев, инфляция совершит скачок до 5,5%, а по итогам следующего года индекс потребительских цен вполне может подобраться к 6%. На этом фоне Центробанк минимум один раз поднимет ключевую ставку до 8%.

«С учётом грядущих изменений в экономическом секторе страны, инфляция будет гораздо выше 4% — на уровне 5−5,5% по итогам 2019 года. Повышение НДС с 18% до 20%, вкупе с подорожанием бензина, повлекут за собой рост цен на большое количество товаров в магазинах, а также различных услуг», — говорит инвестиционный директор Private Banking Локо-Банка Роман Серпенинов.

Фактор слабеющего рубля

Ведущий аналитик Amarkets Артём Деев считает, что 4% — это вполне адекватная оценка роста потребительских цен по итогам 2018 года. В то же время, по его словам, в 2019-м удержать этот уровень вряд ли удастся из-за ослабления рубля, который станет одним из основных триггеров инфляции.

«С учётом стремительного развития понижательного тренда на рынке углеводородов, а также очередного раунда санкционной агрессии Запада, рублю в предстоящем году придётся столкнуться с новой реальностью. Потенциальная девальвация отечественной валюты вполне может забросить курс выше 75−77 уже в первом квартале 2019 года. Учитывая, что каждый процент девальвации рубля разгоняет индекс потребительских цен (ИПЦ) на 0,1%, инфляция легко способна перевалить за 5,5−6,0%», — предупреждает Деев.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев напоминает, что в прошлом году уровень инфляции в РФ составил 2,5%, соответственно, нынешние 4,1% — совсем не повод для радости.

«С таким показателем мы вступаем в 2019 год, с начала которого будет повышен НДС, а это значит, что через год нынешняя цифра покажется очень хорошим результатом. Инфляция растёт, и нет никакого сомнения, что в обозримой перспективе она ещё больше ускорится», — говорит эксперт.

Монетарная инфляция

Озвучивая показатель в 4−4,1%, власти имеют в виду, прежде всего, базовую, монетарную инфляцию, не учитывающую, например, цены на топливо, которые подвержены более высокой волатильности. Эта волатильность может создать погрешности при расчёте роста ИПЦ, отмечает старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов . Если же говорить о потребительской инфляции, то, по его словам, сегодня она близка к 10% — из-за подскочивших за год более чем на 10% цен на бензин, а также подорожавших продуктов, например, мяса.

«По итогам 2019 года базовая инфляция выйдет на уровень 7−8%, примерно такой же будет и потребительская. Правительство закручивает гайки, повышая налоги, сборы, акцизы, поэтому ничего хорошего нас не ждёт», — рассуждает Дроздов.

Уже анонсировано, продолжает эксперт, что с нового года вырастут цены за проезд на городском транспорте: 60 поездок в столичном метро обойдутся при разовой покупке в 1900 рублей, тогда как сейчас они стоят 1760. Таким образом, речь идёт о подорожании на 8%. Увеличатся и тарифы ЖКХ, причём по итогам 2019 года рост составит около 25%, уверяет собеседник News.ru. По словам Дроздова, привыкшего внимательно изучать платёжные квитанции, для него это больная тема.