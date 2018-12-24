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В Соликамск направлены криминалисты из Москвы для расследования ЧП в шахте 

АиФ Пермь + ещё 39 48 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Криминалисты центрального аппарата СК РФ направлены в Соликамск для расследования причин трагедии в строящемся шахтном стволе рудника. Как сообщается на сайте ведомства, они посодействуют установлению наиболее полной картины ЧП.
Тем временем, в штабе продолжается работа с родственниками погибших рабочих. Психологи оказывают поддержку семьям, социальные службы оперативно предоставляют документы, оказывают помощь для организации похорон. Ранее глава региона поручил специалистам социального блока оказывать индивидуальную поддержку каждой из семей.
Напомним, 9 рабочих погибли в шахтном стволе рудника 22 декабря. 24 декабря в Прикамье объявлен траур.
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Другое , СКР , Москва , Соликамск
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