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Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов 

Газета.Ru + ещё 38 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов. Стенограмма встречи была опубликована на официальном сайте Кремля.
Медведев заявил, что во время поездок по России он и другие члены правительства намерены лично следить за реализацией нацпроектов. Путин в свою очередь призвал уделять уделять внимание исполнению нацпроектов в реальности.
"Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями", — сказал Путин.
Премьер-министр России добавил, что наиболее активная фаза реализации нацпроектов начнется с 2019 года, ее мониторинг будет вестись ежедневно онлайн и «в ручном режиме».
Ранее сообщалось, что Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему сельское хозяйство не входит в нацпроекты.
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Другое , Политика , Экономика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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