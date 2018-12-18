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Экс-глава «Правого сектора» убит
Экс-глава «Правого сектора» убит

YouTube зачистил подписчиков на популярных каналах 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На минувших выходных администрация видеохостинга YouTube провела очередную чистку, списав «неживых» подписчиков и число просмотров с популярных каналов, запозодренных в накрутках. Зачистка коснулась как иностранных, так и русскоязычных аккаунтов.
Эксперты аналитического сервиса Kedoo проанализировали свыше тысячи каналов по всему миру, разделив их на две группы: с числом зрителей от 100 тысяч до 1 000 000 и более миллиона. Среди каналов политической тематики больше всего пользователей потерял блог украинского политика Юлии Тимошенко: он лишился 44% подписчиков, которых руководство YouTube посчитало «мертвыми».
У 27 популярных русскоязычных ютьюберов в общей сумме удалили свыше 300 тысяч неактивных подписчиков. Пятерка лидеров по числу потерь: geekinsight.ru (18,49%), МАРИЯ ПРО (16,29%), Мистер Сайлер (16,28%), Mystical Life (15,52%) и МУЖСКОЙ СТИЛЬ ГРИГОРИЙ ПРОНИН (11,86%).
Главным нарушителем среди иностранных каналов-миллионников оказался индийский проект iGyaan, посвященный высоким технологиям (–152 772 зрителей). У японского MEGWIN TV удалили 101 304 «мертвые души», у американского 5-Minute Crafts — 97 621. В общей сумме первые 500 каналов лишились 10,84 миллиона пользователей, сказано в исследовании.
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Вторая категория аккаунтов (до миллиона подписчиков) потеряла почти 8 миллионов человек. Антирекорд поставили турецкие каналы, многие из которых растеряли до 80% аудитории. Только первая пятерка (Cinan Müzik, Akdeniz Müzik, Deep Turkish Web, Efkan Faydal∎, ZMC Müzik) недосчиталась около 600 тысяч зрителей.
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