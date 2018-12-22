Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию

Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких лишили статуса члена регионального правительства, передают СМИ. Причиной тому ее скандальное заявление о том, что родителей «никто не просил рожать». После утраты официального статуса она потеряла и льготы госслужащей на налоговый вычет при покупке жилья. Чиновница собиралась приобрести четвертую квартиру, передает НСН.

Причем в список очередников Глацких включили 26 октября, через два дня после ее знаменитого выступления перед молодежью. Соответствующее распоряжение издало правительство Свердловской области

Как отмечают СМИ, на тот момент у нее уже было три квартиры или доли в них, две машины, гараж и земельные участки площадью 533 и 900 кв. м. Налоговый вычет чиновница ожидала получить в 2019 году, когда стаж ее работы в региональном правительстве превысил бы три года. Субсидия предполагает оплату государством 70% стоимости жилья, уточняет ФАН.

Ольга Глацких «прославилась» в начале ноября, когда на ютубе появился ролик с ее встречи с кировоградской молодежью. В видео чиновница заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям. Им «должны родители», потому что власти «не просили родителей рожать».

Высказывание главы департамента молодежной политики получило широкий общественный резонанс. Губернатор области Евгений Куйвашев через некоторое время отстранил Глацких от занимаемой должности на время служебной проверки.

Чиновница извинилась за свое высказывание, объяснив его желанием «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство». По словам Глацких, журналисты вырвали ее фразы из контекста.

Она также отметила, что острое высказывание в адрес молодежи было произнесено ею случайно. «Ну, ляпнула, понимаете. Я извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, но и все-таки обыкновенный человек», — сказала Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову.

Тогда же она заявила, что совесть и человеческий фактор не позволяют ей покинуть должность в департаменте молодежной политики, в мероприятия которого вовлечены «около 400 тыс. ребят».

Глацких также подчеркнула, что за время отсутствия на посту не было запущено несколько важных проектов. «Уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — возмутилась она.

С момента публикации скандального видео перемены произошли не только в жизни Глацких, но и в жизни самого департамента — 10 декабря губернатор области Евгений Куйвашев подписал документ о его упразднении. На его месте было создано министерство образования и молодежной политики Свердловской области. При этом департамент продолжил работу до окончания процесса реорганизации.

Как пояснили в департаменте, этот процесс никак не связан с произошедшим в ноябре инцидентом. «Решение ранее было принято для повышения эффективности работы подразделений», — объяснили в ведомстве.

Кстати, на работу Глацких вернулась в тот же день, 10 декабря. «Проверка Глацких завершилась, и по результатам ей объявлен выговор за некорректные публичные высказывания.

Сейчас она исполняет обязанности руководителя департамента молодежной политики на тот период, пока идет реорганизация», — рассказали ФАН в департаменте информационной политики правительства региона.

Там также уточнили, что в процессе реорганизации, по решению губернатора, министерство образования и молодежной политики будет составлено из объединения двух органов — департамента и министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

Впрочем, по словам представителя ведомства, пока точно не известно, кто именно возглавит новое министерство. В то же время на вопрос о возможном назначении Ольги Глацких на новый руководящий пост специалист департамента информационной политики ответил категорически отрицательно.

«Точно не она. Решение будет принято министром», — подчеркнули в информационном департаменте.