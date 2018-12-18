Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе

"Как вы знаете, Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нем, как и в прошлом году", — приводит ее слова ТАСС

После этого организаторы Давоса официально пообещали обеспечить предпринимателям из РФ «легитимное участие» в саммите, если они захотят приехать в Давос в составе российской делегации. В России приветствуют такое решение, отметил Максим Орешкин, добавив, что это доказывает независимость форума.