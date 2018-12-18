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Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе 

Российская Газета + ещё 71 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа. Об этом проинформировала американских журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Как вы знаете, Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нем, как и в прошлом году", — приводит ее слова ТАСС.
Напомним, в форуме примет участие и российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Ранее стало известно, что оказавшимся под западными санкциями совладельцу "Русала" Олегу Дерипаске, владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину может быть отказано в приглашении на очередную встречу в Давосе. После этого РФ решила бойкотировать форум.
После этого организаторы Давоса официально пообещали обеспечить предпринимателям из РФ «легитимное участие» в саммите, если они захотят приехать в Давос в составе российской делегации. В России приветствуют такое решение, отметил Максим Орешкин, добавив, что это доказывает независимость форума.
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