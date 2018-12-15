Пушков объяснил игнорирование Пентагоном обращения Шойгу

Парламентарий написал в своем Twitter, что Вашингтон не заинтересован в сохранении договора. По словам сенатора, цель американской стороны — похоронить ДРСМД и получить "свободу рук".

"Ясно как день", — добавил Пушков.