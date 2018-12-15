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Пушков объяснил игнорирование Пентагоном обращения Шойгу 

РИА Новости + ещё 23 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил отсутствие реакции Пентагона на предложение министра обороны Сергея Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД.
Парламентарий написал в своем Twitter, что Вашингтон не заинтересован в сохранении договора. По словам сенатора, цель американской стороны — похоронить ДРСМД и получить "свободу рук".
"Ясно как день", — добавил Пушков.
Несколько дней назад Шойгу направил главе американского оборонного ведомства Джеймсу Мэттису два обращения, в одном из которых предложил обсудить имеющиеся разногласия в отношении условий соблюдения ДРСМД. Однако по прошествии трех суток от американского военного ведомства не последовало даже формальной реакции на инициативу министра.
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