Московский хирург постардала от черных риэлторов

Черные риэлторы лишили пластического хирурга на пенсии Эльвиру Длужневскую квартиры и выиграли уже несколько судов у нее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее 81-летняя хирург с 40-летним стажем собралась приобрести квартиру в Москве , однако столкнулась с тем, что банки неохотно выдают ипотеку пенсионерам.

Тогда подруга Длужневской по имени Елена Белоусова предложила ей помощь — оформить жилищный займ на свое имя. Врач согласилась, Белоусовой выдали кредит, после чего подруги подписали договор о том, что Длужневская будет жить в этой квартире до конца жизни.

Однако когда пенсионерка рассчиталась по 12-миллионному кредиту, Белоусова предъявила свои права на жилье. Воспротивившейся Длужневской она угрожала, а позже и вовсе выслала своего сына и еще нескольких мужчин на штурм квартиры.

Завладев недвижимостью, Белоусова ее продала. После этого хурург подала в суд, но проиграла, подала апелляцию, но проиграла вновь. По словам адвоката Длужневской Виктора Ларина, Белоусова — член преступной группы черных риэлторов, жертвами которой стали уже около 25 человек.