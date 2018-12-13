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Московский хирург постардала от черных риэлторов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Черные риэлторы лишили пластического хирурга на пенсии Эльвиру Длужневскую квартиры и выиграли уже несколько судов у нее. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее 81-летняя хирург с 40-летним стажем собралась приобрести квартиру в Москве, однако столкнулась с тем, что банки неохотно выдают ипотеку пенсионерам.
Тогда подруга Длужневской по имени Елена Белоусова предложила ей помощь — оформить жилищный займ на свое имя. Врач согласилась, Белоусовой выдали кредит, после чего подруги подписали договор о том, что Длужневская будет жить в этой квартире до конца жизни.
Однако когда пенсионерка рассчиталась по 12-миллионному кредиту, Белоусова предъявила свои права на жилье. Воспротивившейся Длужневской она угрожала, а позже и вовсе выслала своего сына и еще нескольких мужчин на штурм квартиры.
Завладев недвижимостью, Белоусова ее продала. После этого хурург подала в суд, но проиграла, подала апелляцию, но проиграла вновь. По словам адвоката Длужневской Виктора Ларина, Белоусова — член преступной группы черных риэлторов, жертвами которой стали уже около 25 человек.
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