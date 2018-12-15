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Пушков рассказал о «двух партиях» Порошенко 

Газета.Ru + ещё 12 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что президент Украины Петр Порошенко «разыгрывает две партии» в преддверии выборов. Об этом он написал в твиттере.
По словам Пушкова, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заранее предупреждала, что Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов.
"Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для «демократической победы» в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он (Порошенко — "Газета.Ru") разыгрывает обе партии", — отметил сенатор.
Ранее в Госдуме ответили на слова Порошенко о «страхах» России.
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