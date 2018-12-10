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Украинские дипломаты посетили шестерых арестованных в России моряков 

ТАСС + ещё 9 19 часов назад
Фото: globallookpress.com
КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники консульской службы МИД Украины в понедельник в Москве посетили шестерых моряков, которых российские пограничники 25 ноября задержали за нарушение госграницы в районе Керченского пролива. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Нас проинформировали, что консулы посетили шестерых наших пленных моряков", — цитирует его агентство УНИАН. Погорельцев добавил, что у некоторых из них есть проблемы финансового характера, которые предстоит решить. Кроме того, по его словам, во вторник украинские дипломаты планируют посетить еще шесть арестованных.
Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Буксир и два катера задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.
Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы судом до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, что предполагает до шести лет лишения свободы.
Арестованные украинские моряки находятся в двух московских СИЗО, 21 человек — в СИЗО «Лефортово», а трое раненых — в больнице СИЗО «Матросская тишина».
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