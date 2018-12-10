Украинские дипломаты посетили шестерых арестованных в России моряков

КИЕВ, 10 декабря. / ТАСС /. Сотрудники консульской службы МИД Украины в понедельник в Москве посетили шестерых моряков, которых российские пограничники 25 ноября задержали за нарушение госграницы в районе Керченского пролива. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Нас проинформировали, что консулы посетили шестерых наших пленных моряков", — цитирует его агентство УНИАН . Погорельцев добавил, что у некоторых из них есть проблемы финансового характера, которые предстоит решить. Кроме того, по его словам, во вторник украинские дипломаты планируют посетить еще шесть арестованных.

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Буксир и два катера задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы судом до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, что предполагает до шести лет лишения свободы.