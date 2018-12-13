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Павильоны для курения установили рядом с терминалами аэропорта Шереметьево 

Агентство «Москва» + ещё 14 21 час назад
Фото: РИА Новости
Уличные курительные павильоны установили рядом с терминалами аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В международном аэропорту Шереметьево произведен монтаж и открыты для пассажиров и гостей на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F семь технологичных павильонов для курения. Курительные павильоны расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 м от входов в соответствии с ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Павильоном одновременно могут воспользоваться до 14 человек», — говорится в сообщении. Как уточняется, данная мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам также обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте и содержанию привокзальных площадей.
«Конструкции курительных павильонов выполнены из алюминиевого профиля и композитных материалов, в них установлены закаленные стекла. Каждый павильон оснащен мощной вытяжной вентиляцией с фильтрами для нейтрализации табачного дыма, двумя инфракрасными обогревателями, терморегулятором, датчиками присутствия, регулирующими освещение и вентиляцию, двумя напольными урнами-пепельницами. В павильонах размещена предупреждающая информация о вреде и негативных последствиях для здоровья табакокурения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что забота о здоровье и безопасности граждан является абсолютным приоритетом Шереметьево.
«Аэропорт использует свои каналы коммуникации для пропаганды здорового образа жизни. При этом аэропорт Шереметьево стремится учитывать интересы всех пассажиров и создавать комфортные условия и для некурящих и курящих авиапутешественников», — заключили в пресс-службе.
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