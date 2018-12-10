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В десяти округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ 

ТВ Центр + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Главной темой для обсуждения станет подготовка к празднованию Нового года и Рождества.
Места проведения встреч можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.
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