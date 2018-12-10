В десяти округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ

Главной темой для обсуждения станет подготовка к празднованию Нового года и Рождества.

Места проведения встреч можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.