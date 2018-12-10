Роскосмос ответил на просьбы о спасении Железного человека

После выхода трейлера к заключительной части «Мстителей» пользователи в социальных сетях обратились к НАСА Роскосмосу с просьбой спасти Тони Старка

Согласно сюжету трейлера, персонаж Роберта Дауни-младшего дрейфует в открытом космосе без еды и воды, а запасов воздуха остается менее чем на 10 часов.

Интернет-пользователи обратились к НАСА, Европейскому космическому агентству , Роскосмосу и Илону Маску в социальных сетях с просьбой о спасении Железного человека, пишут «Вести».

«Что вы там делаете, НАСА, когда Тони Старк в космосе? Летите спасать его, он умирает», — оставил НАСА просьбу один из подписчиков в Twitter, снабдив комментарий скриншотом из трейлера.

Представители НАСА решили ответить своим подписчикам на просьбы о спасении супергероя.

«Привет, Marvel, мы слышали о Тони Старке. Первым делом вам стоит прослушать центр управления миссиями на предмет позывного «Мстители, у нас проблемы». Если он не выходит на связь, рекомендуем задействовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках пропавшего парня», — посоветовали в НАСА.

Не остался в стороне от просьб фанатов Железного человека и Роскосмос, пообещав выслать космонавтов на помощь Тони Старку.