Запрещен возврат скоропортящихся продуктов поставщикам

С 9 декабря 2018 года торговым сетям запретили возвращать производителям непроданные продукты со сроком годности до 30 дней. В частности, речь идет о свежем мясе и рыбе, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах.

Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О развитии сельского хозяйства“ и Федеральный закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации“.

Кроме того, торговые сети больше не вправе навязывать поставщику продуктов условия о возврате таких товаров, не проданных по истечении срока годности, превышающего 30 дней.

Инициатива вызвала недовольство ретейлеров, 26 ноября 2018 года обратившихся к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением ввести на нее двухлетний мораторий, чтобы отрасль должным образом подготовилась и свела потенциальные убытки к минимуму.

Власти поддержали позицию парламентариев: принятая в торговых сетях практика обращения с нереализованным товаром ущемляла интересы не только производителей и поставщиков, но и рядовых покупателей.

Возможностью вернуть товар российским производителям злоупотребляли многие торговые сети, не сумевшие вовремя реализовать товар. Например, обратно отправлялись около 30 процентов мяса, до 40-50 процентов хлебобулочной продукции. В итоге потери пекарей по всей стране достигали 80 миллиардов рублей в год.

Запрет на возврат товаров производителям, по мнению законодателей, позволит фермерам сократить убытки, а сетевиков вынудит покупать ровно столько продуктов, сколько они могут продать.