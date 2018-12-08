В ФСБ назвали цель провокаций Украины на море

Крымский мост был главной целью провокаций украинской стороны. Об этом заявили в ФСБ в ходе брифинга. В результате нарушения кораблями ВМС Украины российской границы, которое произошло 25 ноября, были задержаны 24 военных, в том числе два сотрудника СБУ . В ведомстве отметили, что Украина и ранее демонстрировала враждебные намерения на море, а в ноябре сознательно нарушила порядок прохода через Керченский пролив, действовавший на протяжении 20 лет. В ФСБ подчеркнули, что задержанных украинских моряков нельзя считать военнопленными, так как они обвиняются в совершении уголовного преступления.

Главной целью провокаций украинской стороны был мост через Керченский пролив. Об этом заявил заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский в ходе брифинга, посвящённого нарушению украинскими кораблями российской границы. Во время мероприятия представители ФСБ развёрнуто рассказали об этих событиях и сообщили новые подробности инцидента.

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», — сказал Алексей Вольский.

25 ноября три украинских корабля вошли во временно закрытую российскую акваторию, нарушив границу. Все три судна с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ оказались задержаны.

На кораблях нашли документы, указывающие на умышленное нарушение украинской стороны — экипаж знал об установленном порядке морского прохода и умышленно пошёл на провокацию.

В ФСБ отметили, что наличие реальных угроз для безопасности граждан РФ и свободе судоходства со стороны Киева показал ещё захват экипажа российского судна «Норд» в марте 2018 года.

«Особо необходимо отметить незаконные действия украинских пограничников по захвату 25 марта текущего года рыболовецкого судна и российского экипажа промыслового судна «Норд». Напомню: капитан Горбенко Владимир Николаевич до сих пор удерживается украинскими властями», — сказал Вольский.

25 марта 2018 года украинские пограничники задержали рыболовное судно «Норд» под российским флагом. На борту находился экипаж из десятки человек. Через пять дней суд Украины наложил на корабль арест.

Команда крымского судна фактически оказалась в заложниках киевских силовиков, которые отобрали у моряков российские паспорта, признав их недействительными. МИД расценил это действие, как попытку отомстить жителям воссоединившегося с Россией полуострова за их выбор.

Только двое членов команды смогли вернуться домой вскоре после инцидента. Капитана «Норда» обвинили сначала в незаконном промысле, а затем в нарушении границы.

19 октября, Украина официально изъяла судно «Норд» безуспешно попыталась его продать на аукционе. В конце октября экипаж «Норда» успешно обменяли на семерых украинских моряков.

Капитан российского корабля является фигурантом уголовного дела и по-прежнему находится на Украине. По последней информации, он находится на территории российского посольства, идут переговоры о его обмене.

«Пока стороны договариваются, было принято решение, что Горбенко будет находится в посольстве, чтобы избежать возможного давления со стороны Украины», — пояснили RT в Совфеде

«Нагнетание напряжённости»

В августе 2018 года пограничные катера Украины стали угрожать России применением оружия на поражение, отметил Вольский в ходе брифинга.

«Следующий виток провокаций и нагнетания напряжённости в Азовском море начался примерно с августа текущего года, когда украинские пограничные катера в радиоэфире заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых (3,5 км. — RT), по ним будет открыт огонь на поражение», — пояснил представитель ФСБ.

Далее Вольский рассказал, что нарушившие 25 ноября российскую границу корабли пытались совершить переход в тёмное время суток, осуществив дозаправку ближе к российской границе. Перед этим официальных намерений пересекать или следовать в Керченский пролив со стороны Украины не было.

В ФСБ отметили, что украинская сторона нарушила порядок прохода через Керченский пролив, действовавший на протяжении 20 лет. На момент начала провокации Украины в районе ожидания находились 166 гражданских судов, сказали в ведомстве.

«Переход осуществлять скрытно»

Российская сторона пыталась оповестить украинские корабли о нарушении при помощи световых и шумовых сигналов, но ответа на эти действия получено не было. Погранслужба ФСБ была вынуждена применить оружие, однако сначала был сделан предупредительный выстрел.

После стрельбы на поражение со стороны российских моряков украинцы получили ранения, нанесенные осколками поврежденной обшивки корпуса их корабля. «То есть прямых пулевых ранений нет», — отметил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

Последующий осмотр задержанных украинских кораблей показал, что их оружие было готово к бою, рассказали в ФСБ в ходе брифинга.

«В ходе осмотров катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено», — рассказал Шишов. Также были обнаружены документы, предписывающие совершить морской переход в обход существующего порядка.

«Переход осуществлять скрытно за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», — процитировал Шишов найденные на украинских кораблях документы.

Кроме того, в ходе осмотра задержанных кораблей ВМС Украины обнаружено вооружение и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект.

Уголовное преступление

В ФСБ подчеркнули, что, вопреки заявлениям украинской стороны, задержанные моряки военнопленными не являются.

«Указанные украинские граждане обвиняются у нас в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны», — отметил Михаил Шишов.

При задержании 24 украинским военным предложили переводчика и телефонный звонок. Первой из приведённых возможностей воспользовался один человек, второй — десять задержанных. Кроме того, к военнослужащим Украины допустили правозащитников и членов Общественной наблюдательной комиссии.

При этом в одном из задержанных сотрудников СБУ житель Донецка опознал человека, который совершал над ним насильственные действия.

«В Следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьёзных телесных повреждений», — рассказал Шишов. Он добавил, что этой информацией заинтересовались правоохранительные органы Донецка.

«Игра на обострение отношений с Россией»

Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и президентом действующим) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал российский лидер 28 ноября в ходе пленарной сессии инвестиционного форума « ВТБ Капитал » «Россия зовёт!».

Путин заявил, что произошедшее направлено на ухудшение отношений Киева и Москвы, а также призвано помочь украинским властям решить свои внутренние проблемы.

«Это игра на обострение отношений с Россией, это нечистоплотная игра внутри Украины с целью подавления своих политических противников, — добавил глава государства. — Сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения — у них ничего другого уже не осталось».