Осторожная сдержанность. США и НАТО не хотят конфликтовать с Россией из-за Порошенко

Заявления украинских политиков о поддержке страны Западом в новом противостоянии с Россией звучат с каждым днем менее убедительно. Почему НАТО США отказались поддерживать Киев, разбиралось издание Украина.ру

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 7 декабря заявил, что США не обсуждают вариант военного ответа на задержание Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе за незаконное нарушение госграницы, пишет газета Washington Post

Агрессивная риторика президента Украины Петра Порошенко на этом фоне заметно ослабевает, поскольку теперь он остается единственной противостоящей России стороной в конфликте, который он преподнес своим избирателям перед выборами. Ранее ряд европейских политиков открыто заявили, что не поддержат Киев в его черноморской авантюре.

Почему НАТО уходит от поддержки Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее радостно рассказывал журналистам о возможности отправки кораблей военно-политического блока в Азовское море и объявил о полной готовности Киева к приему иностранных судов. Однако об ответной реакции зарубежных дипломатов на инициативы Украины предпочел не говорить.

Отношение в НАТО к заявлениям Климкина, мягко говоря, сдержанное. Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ограничился дежурными фразами о поддержке территориальной целостности Украины, содействии в модернизации и укреплении ВСУ, а также требовании к России отпустить задержанных 25 ноября за нарушение границы моряков и сотрудников СБУ . Как видим, ни слова об отправке кораблей в Азовское море не прозвучало.

Более решительно высказалась верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини . Перед началом второго дня работы саммита она заявила:

«Мы чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Азовском море, и не только из-за нападения на украинцев. Активность в Азовском море чрезвычайно замедлилась, это касается и кораблей, которые ходят под флагами стран ЕС. То есть мы чувствуем влияние на нашу экономику, это помимо ситуации с безопасностью».

Есть и другая, более серьёзная причина, по которой именно НАТО не сможет оказать помощь Киеву в Азовском море, — Североатлантический альянс не имеет собственного флота, есть лишь отдельные морские группировки государств-членов блока. Таким образом, решение о направлении кораблей зависит от каждой конкретной страны, но пока никто не проявил такого желания. По словам капитана первого ранга, первого вице-президента «Академии геополитических проблем» Константина Сивкова , ни одна из черноморских стран НАТО не имеет кораблей, сопоставимых по мощи даже с одним американским эсминцем и с российским крейсером типа «Москва». Иными словами, Порошенко зовет на выручку несуществующий флот.

США против РФ в Черном море. Сравниваем вооружения

Не пойдут на демонстрацию своей силы и США. В случае конвенционального конфликта (войны без оружия массового поражения) Пентагон заметно уступает Вооруженным силам РФ. Эту позицию подтверждает комментарий Сивкова.

По его словам, США отправят в регион стандартную ударную группу в составе двух-трех кораблей. Это может быть пара эсминцев типа «Арли Бёрк» и ракетный крейсер типа «Тикондерога».

«Думаю, что это все же три единицы, имеющие систему управления «Иджис», класс эсминец-крейсер, оснащенные ракетами противоракетной обороны (ПРО) «Стандарт-3», ракетами противовоздушной обороны «Стандарт-2ЕР» увеличенного радиуса, противокорабельными ракетами тактического радиуса действия типа «Гарпун» с дальностью боя 280 км и от 24 до 60 ракет типа «Томагавк» в обычном снаряжении для нанесения ударов по наземным целям, — продолжает он. — Такая комплектация будет, вероятнее всего, на каждом из кораблей такой группы».

В то же время Черное море вдоль и поперек простреливается российским ракетным комплексом крейсера «Москва» с дальностью стрельбы до 1 тыс. км, он достает до американских кораблей, которые находятся в восточном Средиземноморье, сообщает Сивков. Кроме того, у России имеются наземные комплексы типа «Бастион», обладающие ракетами «Оникс» с дальностью стрельбы до 300 км. Они простреливают большую частью акватории Черного моря.

Также, по словам эксперта, у РФ базируется крупная группировка авиации в Крыму. Кроме того, есть дальняя авиация — Ту-22М3, есть ракеты Х-22 и новые ракеты Х-32, которые имеют дальность стрельбы 350 км. То есть эти самолеты применяют оружие, не входя в дальность ПВО этой корабельной группы. Наконец, есть фронтовая авиация с противорадиолокационными ракетами, мощными системами РЭБ на Су-34, Су-24, которая также может нанести удары по этим кораблям, не прикрытым системой истребительной противовоздушной обороны.

Все американские истребители на авианосцах находятся за пределами Черного моря. Авианосцам вход в Черное море запрещен в соответствии с конвенцией Монтрё, добавляет Сивков.