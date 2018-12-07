Роспотребнадзор может изменить нормы сахара в школьном питании

Ранее депутат предложил правительству России запретить в образовательных учреждениях продажу газированных напитков и продуктов с повышенным содержанием сахара. Кроме того, Свищев предлагал обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара.

Роспотребнадзор в своем ответе отмечает, что санитарными нормами и правилами уже ограничены потребление сахара, соли, а также введен запрет на сладкие газированные напитки, фастфуд в образовательных организациях. Кроме того, запрещено использование в питании детей кулинарных жиров, сала, маргарина и других гидрогенизированных жиров.

"Вопрос норм сахара в питании детей будет рассмотрен при пересмотре санитарных правил СанПиН 2.4.5.2409-08 ("Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования")" — говорится в ответе главы Роспотребнадзора, который есть в распоряжении РИА Новости.

В то же время в ведомстве указали, что пищевые продукты и готовые блюда должны соответствовать требованиям качества и безопасности, которые установлены техническими регламентами Таможенного союза.

Роспотребнадзор подчеркивает, что сейчас требования к указанию в маркировке пищевой ценности продуктов, в том числе поставляемой в образовательные учреждения, "предусматривают наличие сведений о величине жиров и углеводов (соль отсутствует) в пищевой продукции, отражающие среднюю и суточную потребность взрослого человека (но не детей)", которые определены в приложении к техрегламенту Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

При этом в ведомстве отметили, что достоверных сведений об уровнях содержания в готовой пищевой продукции соли, сахара и жира, потребитель не получает.

Роспотребнадзор сообщил, что ведет работу по изменению технического регламента, что позволит потребителю получать достоверную и полную информацию о содержании в готовой пищевой продукции соли, сахара и жира.