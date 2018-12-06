Матвиенко посетовала на нехватку толковых градоначальников

В четверг верхняя палата российского парламента принимала у себя гостей из регионов — участников VI съезда общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». В Москву приехали 253 представителя муниципалитетов из 60 регионов страны.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что местное самоуправление в России как форма общественной самоорганизации полностью состоялось, муниципальная власть эффективно работает на самом близком к населению уровне", — отметила Валентина Матвиенко в приветственном слове. Проблем на муниципальном уровне хватает. Это и нехватка финансов, и зависимость от вышестоящих бюджетов, и недостаток правового регулирования в ряде сфер. «По итогам прошлого года дефицит составил 36 миллиардов рублей. А в этом году его объем может превысить уже 190 миллиардов», — сказала глава Совфеда, добавив, что есть и регионы, где имеется профицит местных бюджетов, их опыт следует тщательно изучать и транслировать в субъекты со сложным финансовым состоянием. «И делать это нужно как можно скорее. Общая ситуация с дефицитом ведет к росту общего муниципального долга. Сейчас он составляет 348 миллиардов рублей», — добавила сенатор. По ее мнению, на местах необходимо использовать новые формы привлечения средств, в том числе муниципальные облигации. И, конечно, повышать квалификацию служащих. «Не секрет, что люди судят о работе властной вертикали по тому, как работают ее „первые“ этажи. В значительной степени это касается именно местного уровня власти. Очевидно, что проведение эффективной социально-экономической политики на местах требует не только полномочий и финансов, но и соответствующего кадрового обеспечения», — подчеркнула глава Совфеда. «Сегодня остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов», — отметила она. «Петр Аркадьевич Столыпин сетовал, что „негде взять пятьдесят толковых губернаторов“. Теперь, сто лет спустя, нам необходимо найти тысячу толковых градоначальников», — провела Матвиенко историческую аналогию.

Нам необходимо найти тысячу толковых градоначальников

Председатель СФ считает, что для повышения качества местного самоуправления «стоит рассмотреть возможность выработки современного единого подхода к стандартам профессионального образования, специальностям и направлениям подготовки муниципальных служащих, повышения их квалификации».