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В Генпрокуратуре описали типичного коррупционера 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура РФ описала типичного коррупционера: 40-летний образованный мужчина, очень коммуникабельный, без вредных привычек и материальных проблем
РИА Новости / Динамика дня
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