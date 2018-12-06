Уникальный декор XVII века нашли на здании Московской межевой канцелярии

Реставрация Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке, стартовавшая в сентябре этого года, принесла первые открытия. В главном доме городской дворянской усадьбы, где с 1802 по 1917 год располагалось казенное учреждение, реставраторам удалось обнаружить декор XVII века. Уникальные элементы располагаются как внутри, так и снаружи здания.

«В основе памятника лежат палаты XVII века. Это был двухэтажный дом с высокими сводами и богатыми наличниками из тесаного кирпича. Сняв обшивку и штукатурку со стен, реставраторы обнаружили следы сводов. В одном из помещений также нашли печуру, которая использовалась в сводчатых платах для хранения. Печура была заложена кирпичами. Специалисты разобрали кладку и в дальнейшем намерены вписать ее в интерьер помещения вместе с частью свода», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Специалисты также установили, что окна здания канцелярии были прорублены в простенках древних палат, а первоначальные проемы были заложены. Благодаря этому в стенах над первым и вторым этажами частично сохранились карнизы. Кроме того, при перестройке здания декоративные элементы, срубленные с фасада, попадали в закладки проемов. В частности, в стенах был найден тесаный кирпич с украшениями в виде косичек, ромбов и другими узорами.

Как отметил Алексей Емельянов, в ходе дальнейшей реставрации фасад здания Московской межевой канцелярии образца XIX века будет сохранен, но при этом специалисты законсервируют часть элементов, датируемых XVII веком.

«Мы воссоздадим два окна на первом этаже, а также наличники и пилястры в виде трех полуколонн на втором. К сожалению, объем сохранившихся элементов не позволяет целиком вернуть зданию тот облик, который оно имело в XVII веке, но характерные фрагменты мы можем продемонстрировать», — добавил глава ведомства.

На данный момент в здании выполнено укрепление и инъектирование стен и фундамента. В будущем там заменят и укрепят деревянные конструкции кровли и перекрытий. Все работы ведутся по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Инвестор и арендатор, который определился в ходе торгов, взял на себя обязательство восстановить исторический облик объекта культурного наследия в течение пяти лет — до 2023 года.

Главный дом дворянской усадьбы в Хохловском переулке с 2017 года является объектом культурного наследия регионального значения. Палаты, которые, по некоторым архивным данным, принадлежали князьям Лопухиным, были возведены в XVII веке. Столетие спустя на их месте появилась усадьба с жилым домом и хозяйственными пристройками. Согласно документальным свидетельствам, с 1738 по 1742 год ей владела княгиня Мария Долгорукова.

Когда в начале XIX века здание передали Московской межевой канцелярии, его приспособили, говоря современным языком, под офисные нужды. Требовалось разместить стеллажи с документами, чему мешали сводчатые потолки, поэтому их срубили. Кроме того, здание лишилось наружного декора, превратившись из богатой усадьбы в учреждение с достаточно скромным фасадом.

Межевые канцелярии в Москве и Санкт-Петербурге были образованы в 1765 году по указу императрицы Екатерины II. В них работали чертежники и землемеры. В 1770–1788 годах московское ведомство находилось на Тверской улице, затем в Кремле, а оттуда переехало в Хохловский переулок.

С 1753-го здание принадлежало одному из графов Шереметевых. Из-за болезни владелец не мог посещать городской храм в Хохловке и устроил домовую церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня. Позже усадьба перешла к князьям Репниным. Последней частной домовладелицей стала княгиня Екатерина Лобанова-Ростовская. В 1802-м городская казна купила у нее здание для размещения межевой канцелярии.

Сохранение и реставрация памятников архитектуры в Москве — одно из приоритетных направлений в работе Департамента культурного наследия. Зачастую во время восстановительных работ специалисты обнаруживают интересные находки, которые долгое время считались утраченными.

Например, весной этого года при реставрации колокольни Новоспасского монастыря под толстым слоем штукатурки нашли табличку, заложенную в основание церкви Преподобного Сергия Радонежского в середине XVIII века. Находка представляет собой памятную доску с надписью на церковнославянском языке. Подобные таблички было принято размещать на месте появления храма на церемонии его основания и освящения закладного камня.

Летом на ВДНХ в павильонах «Геология» и «Физика» во время реставрации интерьеров нашли фрагменты живописи. Изображения были долгое время скрыты от глаз посетителей, реставраторы обнаружили их под слоем бумаги и за листами фанеры.

Сейчас продолжается реставрация гимназии, в которой учился драматург Александр Островский . Специалисты уже провели противоаварийные работы в здании, которое построили в Большом Знаменском переулке в XVIII–XIX веках. Одним из авторов проекта был архитектор Матвей Казаков , более известный своей работой над дворцово-парковым ансамблем в Царицыне.

Кроме того, восстановительные работы идут в гараже Госплана, возведенном по проекту Константина Мельникова (1890–1974). Это последнее крупное здание, созданное по чертежам знаменитого архитектора, было построено в 1936 году и стало символом завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре.

Кроме того, осенью Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта работ по сохранению бывшего Дома съездов Наркомпроса. Здание с элементами английской готики возвели в начале XX века в Малом Харитоньевском переулке для участников Московского политехнического общества. После революции там размещался Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос).

Всего в столице за последние семь лет отреставрировали более тысячи объектов культурного наследия.