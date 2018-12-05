Опубликована переписка Топурии с любовницей Гуфа

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в Instagram скриншот переписки его бывшей девушки Кети Топурии с жительницей Екатеринбурга Яной Шевцовой. Как сообщает РЕН ТВ, ранее девушка заявила, что была любовницей Гуфа.

Из сообщений следует, что Шевцова рассказала Топурии о своей связи с рэпером.

«Яна, я всё прекрасно знаю. Поверь. Я чисто тебя прошу не выкладывать это всё», — написала певица в ответ.

Оставшуюся часть переписки рэпер скрыл.

Также он показал свою переписку с Шевцовой, в которой та заявила о неких «записях о Кети».

«Я не даю эту инфу в СМИ, потому что ее как человека по женски реально жаль, она тут не причём», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее 18-летняя Шевцова рассказала «СтарХиту» , что Топурия ушла от Гуфа 13 ноября. Она якобы приняла такое решение, услышав его разговор с Шевцовой.

Сам Гуф эту информацию опроверг. Он заявил, что Шевцову «под него кто-то подложил» в Екатеринбурге, но он и Топурия расстались не из-за нее.