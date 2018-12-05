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Опубликована переписка Топурии с любовницей Гуфа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в Instagram скриншот переписки его бывшей девушки Кети Топурии с жительницей Екатеринбурга Яной Шевцовой. Как сообщает РЕН ТВ, ранее девушка заявила, что была любовницей Гуфа.
Из сообщений следует, что Шевцова рассказала Топурии о своей связи с рэпером.
«Яна, я всё прекрасно знаю. Поверь. Я чисто тебя прошу не выкладывать это всё», — написала певица в ответ.
Оставшуюся часть переписки рэпер скрыл.
Также он показал свою переписку с Шевцовой, в которой та заявила о неких «записях о Кети».
«Я не даю эту инфу в СМИ, потому что ее как человека по женски реально жаль, она тут не причём», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ранее 18-летняя Шевцова рассказала «СтарХиту», что Топурия ушла от Гуфа 13 ноября. Она якобы приняла такое решение, услышав его разговор с Шевцовой.
Сам Гуф эту информацию опроверг. Он заявил, что Шевцову «под него кто-то подложил» в Екатеринбурге, но он и Топурия расстались не из-за нее.
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