Причиной перестрелки в ХМАО стал долг в 25000 рублей

О событиях по порядку рассказывает бизнесвумен из Мегиона Людмила Степкаева. Женщина взяла на работу водителем уроженца Кавказа Алана Кусаева, который впоследствии проявил себя как безответственный сотрудник: не следил за автомобилем, несколько раз попал в ДТП. После того, как Степкаева, решила его уволить молодой человек начал угрожать женщине.

«Говорил, что вырежет всю мою семью если я не рассчитаюсь якобы с долгом перед ним в размере 25 тысяч рублей. Он обещал, что моих детей и внуков он увезет на Кавказ и будет пасти их как овец», — поясняет предпринимательница.

Женщина вынуждена была обратиться за помощью к своему зятю, бывшему сотруднику спецподразделений Александру Дремину , который вызвал Кусаева на разговор. В разборках приняли участие более 20 человек. Стороны не смогли найти общий язык. Диалог на повышенных тонах закончился потасовкой, которая через несколько часов продолжилась за городом и переросла в перестрелку. По словам защитника экс-силовиков, первыми начали стрелять кавказцы. Ветеран боевых действий в Чечне Денис Чернышев будучи дважды раненым в руку сумел выхватить у оппонента травматический пистолет Оса и выстрелить ему в голову. Пострадавший Ислам Абдулаев, эту версию опровергает. Молодой человек уверяет, что получил пулю сразу как только началась драка.

Сегодня кто прав, кто виноват стороны выясняют в суде.