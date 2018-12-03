В Кремле опровергли ограничение судоходства в Керченском проливе

Утверждения Киева об ограничении судоходства в Керченском проливе не соответствуют действительности, там идет интенсивная международная навигация, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Они не соответствуют действительности. Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь, поэтому здесь никаких ограничений нет. Там идет достаточно интенсивная международная навигация", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о том, что Россия препятствует проходу украинских судов в Керченском проливе.

Песков отметил, что для обеспечения безопасности морской навигации с учетом погодных условий иногда принимаются решения о приостановке судоходства, но это обычная мировая практика.