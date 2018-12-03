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В Кремле опровергли ограничение судоходства в Керченском проливе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Утверждения Киева об ограничении судоходства в Керченском проливе не соответствуют действительности, там идет интенсивная международная навигация, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они не соответствуют действительности. Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь, поэтому здесь никаких ограничений нет. Там идет достаточно интенсивная международная навигация", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о том, что Россия препятствует проходу украинских судов в Керченском проливе.
Песков отметил, что для обеспечения безопасности морской навигации с учетом погодных условий иногда принимаются решения о приостановке судоходства, но это обычная мировая практика.
"Здесь нужно оговориться, что бывают какие-то моменты, когда в интересах обеспечения безопасности морской навигации с учетом погодных условий принимается решение о приостановке судоходства. Например, два дня тому назад там приостанавливалось движение, но связано это было со шквалистым ветром и очень сильным течением. Это создавало большую опасность для судоходства, но по мере того как погодные условия нормализовались, все было возобновлено. Это обычная мировая практика", — сказал он.
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Дмитрий Песков , Другое , Политика , Украина , Керчь
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