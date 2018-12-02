Корреспондент RT France был подстрелен во время протестов в Париже

Журналист телеканала RT France Люка Леже получил ранение во время столкновений участников движения «желтые жилеты» с полицией в Париже. Об этом сообщил телеканал «360».

Когда Люка Леже вел прямую трансляцию с Елисейских Полей, в него попала резиновая пуля. Сейчас представителю СМИ оказывают помощь.

1 декабря «желтые жилеты» устроили третью протестную акцию против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Полиция Франции применила слезоточивый газ рядом с Триумфальной аркой. Там манифестанты пытались захватить контрольно-пропускной пункт на входе в зону акции протеста. После правоохранители начали разгонять участников. Именно в этот момент в журналиста попала пуля.

Это уже не первый случай, когда во время акции «желтых жилетов» страдают журналисты. 24 ноября оператор RT получил незначительную травму головы, а корреспондент Шарлотта Дубенски — ожоги. В стрингера видеоагентства Ruptly кинули камнем.

Цены на бензин во Франции с 1 января вырастут на 2,9 евроцента за литр, а на дизельное топливо — на 6,5 евроцента. Именно поэтому с 17 ноября граждане со всей страны устраивают протестные акции. «Желтые жилеты» требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Однако лидер страны объявил, что не намерен менять внутриполитический курс.