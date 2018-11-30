Подмосковный «Витязь» в овертайме переиграл словацкий «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе российского коллектива дубль оформил Александр Сёмин, а также отличился Алексей Макеев. У гостей две шайбы забросил Рудольф Червены.
Таким образом, «Слован» потерпел шестое поражение к ряду.
В следующем матче «Витязь» сыграет с минским «Динамо», а «Слован» — с финским «Йокеритом».
Ранее «Ак Барс» обыграл «Локомотив» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ.