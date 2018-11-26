Раскрыты имена раненых украинских моряков

Украинские моряки, получившие ранения в результате инцидента в Керченском проливе, оказались молодыми людьми 1991-1999 годов рождения. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что сейчас моряки находятся в травматологии керченской больницы, и назвал их имена: Василий Викторович Сорока из Одессы 1991 года рождения, Андрей Анатольевич Артеменко из Новоукраинки 1994 года рождения и Андрей Дмитриевич Эйдер из Одессы 1999 года рождения.

Ранее ФСБ сообщила о двух катерах и буксире ВМС Украины, незаконно вошедших в территориальные воды РФ.

В спецслужбе заявили, что суда опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников, поэтому для их задержания применили оружие. Задержанные корабли доставили в порт Керчи.

По словам представителей ФСБ, трем раненым в результате инцидента украинцам оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.