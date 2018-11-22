В СПЧ призвали предоставить поморам особый статус

«На мой взгляд, это отдельный самостоятельный народ», ­— заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Андрей Бабушкин, предложив наделить поморов льготами, которыми обладают коренные малочисленные народы Севера. Впрочем, многие эксперты считают архангельских поморов такими же русскими, как и все остальные.

Глава «Комитета за гражданские права», член СПЧ Андрей Бабушкин сообщил, что готовит запрос к властям Архангельской области с целью узнать результаты научных исследований, которые проводятся среди живущих там поморов. Предметом исследований должен стать вопрос, являются ли поморы отдельным этносом или нет. Кроме того, по мнению Бабушкина, нужно провести опрос среди самих поморов, хотят ли они официального признания в качестве такого этноса.

«Нельзя позволить, чтобы народы, существовавшие на протяжении многих лет, исчезли с лица земли. Но независимо от того, признают поморов этносом или нет, необходимо, чтобы как на русское старожильческое население на них распространялись те же самые гарантии, которые имеют коренные малочисленные народы Севера», ­— потребовал Бабушкин.

Правозащитник опроверг слухи о том, что его интерес к теме поморов связан с его собственными религиозными убеждениями. «Я с уважением отношусь к поморской старообрядческой церкви, но к ней не отношусь. Я отношусь к русской старообрядческой православной церкви », — пояснил он.

Ранее в своем блоге на сайте СПЧ правозащитник опубликовал рекомендации властям об официальном признании поморов в качестве коренного малочисленного народа России . «До решения вопроса об этом по аналогии с законом Республики Саха-Якутия о статусе русского старожильческого населения предоставить поморам статус малочисленного субэтноса с особыми условиями хозяйствования, распространив на них льготы, установленные для коренных малочисленных народов России», — предлагается в блоге Бабушкина. Причем, адресована рекомендация властям не Архангельской области, а соседнего Ненецкого автономного округа.

По словам собеседника, официальная позиция СПЧ совпадает с его позицией, и СПЧ также предложило администрации Архангельской области и Ненецкого автономного округа такие исследования провести.

По его словам, в Миннаце Архангельской области к исследованиям уже даже приступили, но «процесс это долговременный» и официальных результатов он пока не получил и в этой-то связи и намерен подготовить запрос. «В ближайшее время мы планируем направить запрос. За один день исследования не проведешь, они вводят их в план работ», — сказал собеседник.

Однако пресс-секретарь СПЧ Варвара Осипова заявила газете ВЗГЛЯД, что призывы Андрея Бабушкина остаются личной точкой зрения этого правозащитника и не отражают позицию всего Совета.

«Поморы — это никакой не отдельный народ, никакое не меньшинство», — заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН, член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, академик Валерий Тишков. Поморы — одна из форм идентичности русского населения, убежден он.

«Они в переписи населения идут как русские, равно как и казаки. Их можно выделить как особый этнографический вариант, связанный с исторической традицией, но это никакой не отдельный народ, никакое не меньшинство», — заявил академик.

«Есть закон о коренных малочисленных народах РФ. Это такая категория населения численностью менее 50 тысяч и, самое главное, они должны вести традиционный образ жизни. Или проживать в уязвимой экологической среде, где требуется дополнительная помощь государства или разных компаний, которые ведут какую-то деятельность на этих территориях, допустим, добывают природные ресурсы», — продолжил Тишков.

«У нас есть единый перечень таких народов, их примерно 40. Некоторые группы населения лоббируют свое попадание в список, потому что он дает определенные привилегии. Например, возможность альтернативной воинской службы. Потому в этот перечень стремятся попасть некоторые даже не народы, а отличительные группы. Скажем, караимы или крымчаки, которые проживают в Симферополе и никакого традиционного образа жизни не ведут, в перечень попасть не могут. Потому у нас не все малые народы численностью до 50 тысяч человек, присутствуют в этом перечне, а только те, кто ведут традиционный образ жизни», — резюмировал Тишков.

«Поморы давно претендуют на то, чтобы на них распространили права, которые закреплены за коренными малочисленными народами. И это обосновано в силу их образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, рыболовства и промысла морского зверя. Естественно, не имея никакой защиты — они открыты перед промышленным освоением их территории и это представляет для них серьезную угрозу», — заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Михаил Тодышев.

«Сами по себе поморы, как дают ученые Института этнологии и антропологии, это часть русского этноса, исторически проживавшего в северных районах Архангельской области. Потому им отказывают в решении этого вопроса. Но это не значит, что не нужно решать проблемы поморов. Их благополучие и будущее зависит от сохранения ими традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности», — отметил Тодышев.