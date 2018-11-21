Столичные железнодорожники тестируют бесконтактную систему проверки билетов

21 ноября на выставке-форуме «Транспортная неделя — 2018», которая проходит в Москве , представили самые инновационные разработки в сфере пассажироперевозок столицы.

Москва постоянно развивается, а вместе с ней и ее транспортная инфраструктура. Власти города неустанно работают над тем, чтобы перемещение жителей по городу и Подмосковью было максимально комфортным и эффективным, регулярно вводятся в строй новые виды общественного транспорта, которые отвечают самым строгим современным требованиям.

Столица постоянно смотрит в будущее, поэтому уже сейчас активно изучаются перспективные транспортные проекты. Так, «Центральная пригородная пассажирская компания» представила макет вагона поезда «Иволга», который уже в ближайшее время будет курсировать по одному из важнейших столичных инфраструктурных проектов — Московским центральным диаметрам. Причем модель была настолько реалистичной, что каждый посетитель смог примерить на себя роль машиниста, что называется, в режиме реального времени — в этом ему помогли очки виртуальной реальности. Еще одной новинкой пространства «Центральной ППК» стали турникеты, оснащенные прототипом новой биометрической системы прохода.

— Мы считаем использование биометрической системы перспективным направлением в повышении качества обслуживания пассажиров. Поэтому мы внимательно изучим все аспекты и рассмотрим возможность внедрения биометрической системы распознавания лиц в нашу обновленную билетную систему.

Важно, чтобы она работала даже в условиях повышенного пассажиропотока, была устойчива к угрозам и выполнена с учетом всех требований законодательства», — рассказал начальник управления информационных технологий ЦППК Игорь Евдокимов

Сейчас система проходит обкатку на Киевском вокзале, в котором пока участвуют только сотрудники организации. Уже ясно, что камерам не мешают очки или бороды с усами, а определение личности происходит за доли секунды. А уж если что-то все же не сработало, то новые турникеты способны пропустить пассажира по специальному штрихкоду мобильного приложения.

На выставке были представлены и водные виды транспорта.

«Канал имени Москвы» планирует в следующем году запустить на регулярной основе речной трамвай от Северного речного вокзала до Химок.

Как отметил заместитель руководителя канала Владимир Маркин , летнее тестирование показало популярность этого вида транспорта у москвичей.

И речные трамваи с легкостью смогут заменить автобусы на некоторых направлениях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Ходаков , первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения:

Важной темой является не только новый транспорт, но и безопасность. Сейчас в полном объеме на дорогах города работает «Дорожный патруль». Он использует машины повышенной проходимости, оснащенные всем необходимым для буксирования автомобилей с проезжей части и медицинскими наборами для оказания первой помощи. Сейчас на дорогах действует 25 экипажей, а к концу года планируется запустить еще 30.

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