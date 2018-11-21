Столичные железнодорожники тестируют бесконтактную систему проверки билетов 

21 ноября на выставке-форуме «Транспортная неделя — 2018», которая проходит в Москве, представили самые инновационные разработки в сфере пассажироперевозок столицы.
Москва постоянно развивается, а вместе с ней и ее транспортная инфраструктура. Власти города неустанно работают над тем, чтобы перемещение жителей по городу и Подмосковью было максимально комфортным и эффективным, регулярно вводятся в строй новые виды общественного транспорта, которые отвечают самым строгим современным требованиям.
Столица постоянно смотрит в будущее, поэтому уже сейчас активно изучаются перспективные транспортные проекты. Так, «Центральная пригородная пассажирская компания» представила макет вагона поезда «Иволга», который уже в ближайшее время будет курсировать по одному из важнейших столичных инфраструктурных проектов — Московским центральным диаметрам. Причем модель была настолько реалистичной, что каждый посетитель смог примерить на себя роль машиниста, что называется, в режиме реального времени — в этом ему помогли очки виртуальной реальности. Еще одной новинкой пространства «Центральной ППК» стали турникеты, оснащенные прототипом новой биометрической системы прохода.
— Мы считаем использование биометрической системы перспективным направлением в повышении качества обслуживания пассажиров. Поэтому мы внимательно изучим все аспекты и рассмотрим возможность внедрения биометрической системы распознавания лиц в нашу обновленную билетную систему.
Важно, чтобы она работала даже в условиях повышенного пассажиропотока, была устойчива к угрозам и выполнена с учетом всех требований законодательства», — рассказал начальник управления информационных технологий ЦППК Игорь Евдокимов.
Сейчас система проходит обкатку на Киевском вокзале, в котором пока участвуют только сотрудники организации. Уже ясно, что камерам не мешают очки или бороды с усами, а определение личности происходит за доли секунды. А уж если что-то все же не сработало, то новые турникеты способны пропустить пассажира по специальному штрихкоду мобильного приложения.
На выставке были представлены и водные виды транспорта.
«Канал имени Москвы» планирует в следующем году запустить на регулярной основе речной трамвай от Северного речного вокзала до Химок.
Как отметил заместитель руководителя канала Владимир Маркин, летнее тестирование показало популярность этого вида транспорта у москвичей.
И речные трамваи с легкостью смогут заменить автобусы на некоторых направлениях.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Ходаков, первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения:
Важной темой является не только новый транспорт, но и безопасность. Сейчас в полном объеме на дорогах города работает «Дорожный патруль». Он использует машины повышенной проходимости, оснащенные всем необходимым для буксирования автомобилей с проезжей части и медицинскими наборами для оказания первой помощи. Сейчас на дорогах действует 25 экипажей, а к концу года планируется запустить еще 30.
СПРАВКА
Международная выставка-форум «Транспорт России» проводится Министерством транспорта России с 2007 года. На сегодняшний день в нее входит 30 мероприятий, которые посещают более двух тысяч делегатов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. На мероприятии традиционно представляются новинки в области пассажирских и грузовых перевозок, транспортной инфраструктуры и технологий.