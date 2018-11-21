После гибели человека на ВПП в Шереметьево завели уголовное дело

По версии следствия, 5-летний мужчина прибыл в Шереметьево из Мадрида. После регистрации на рейс до Еревана мужчина вместе с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет.

"Далее при неустановленных пока следствием обстоятельствах молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта", — отметили в СК.

После чего он вышел на взлетно-посадочную полосу N2, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон Boeing 737.

По делу проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что погибший в Шереметьево мужчина оказался гражданином Армении.