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После гибели человека на ВПП в Шереметьево завели уголовное дело 

Газета.Ru + ещё 56 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, выбежавшего на ВПП в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталью Федорову.
По версии следствия, 5-летний мужчина прибыл в Шереметьево из Мадрида. После регистрации на рейс до Еревана мужчина вместе с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет.
"Далее при неустановленных пока следствием обстоятельствах молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта", — отметили в СК.
После чего он вышел на взлетно-посадочную полосу N2, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон Boeing 737.
По делу проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что погибший в Шереметьево мужчина оказался гражданином Армении.
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Наталья Федорова , Boeing , Аэропорт Шереметьево , СКР , ИТАР-ТАСС , Другое , Криминал , Происшествия
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