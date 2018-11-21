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В Госдуме предложили ужесточить получение лицензии на оружие
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В Госдуме предложили ужесточить получение лицензии на оружие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Яровая подготовила проект, ужесточающий получение лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года
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