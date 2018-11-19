Солист «Поющих гитар» сделал заявление после ДТП

Солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко с женой сбил автомобиль. Как сообщает «Росбалт», Ступаченко находится в больнице в тяжелом состоянии, его супруга получила травмы средней степени тяжести.

В интервью РЕН он рассказал подробности происшествия.

"Мы переходили через переход пешеходный, который без светофора, но с зеброй. Пропускали машины, первую полосу прошли свободно. Не доходя второй полосы, там стояла машина, за ней на большой скорости неслась белая машина. Мы растерялись, побежали назад. Летел полтора метра высотой, пять метров, об столб ударилась", — заявил Ступаченко.

Он добавил, что супруга находится в реанимации. Музыкант сообщил, что не станет искать водителя сбившего его автомобиля. "Бог ему судья", отметил Ступаченко.

ДТП произошло 18 ноября на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Супруги Ступаченко переходили дорогу по пешеходному переходу. Как рассказал продюсер ансамбля Сергей Дронов, сбивший их водитель скрылся с места аварии. Полиция ведет его поиски.

Валерию Ступаченко 75 лет. В составе «Поющих гитар» он выступал с 1969 года. Сейчас он служит чтецом в храме Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и пишет духовные песнопения.