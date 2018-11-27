Нового главу Nissan назначат на совете директоров 17 декабря, пишут СМИ

ТОКИО, 27 ноя — РИА Новости Ксения Нака . Новый глава автоконцерна Nissan вместо арестованного Карлоса Гона будет назначен советом директоров 17 декабря, сообщило японское агентство Дзидзи во вторник.

У нынешнего президента компании Хирото Саикавы есть много шансов занять этот пост, правда, пока на временной основе.

Карлос Гон был арестован в прошлый понедельник по подозрению в том, что декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Причем у прокуратуры есть подозрения, что он лично давал указания об этом одному из членов совета директоров, также арестованному в понедельник Грегу Келли . В воскресенье СМИ сообщили о первых показаниях Гона. Карлос Гон заявил следствию, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

Как выяснила японская прокуратура, Карлос Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллионов долларов). До 2010 года, в котором декларирование высоких доходов в компании стало обязательным, он получал в год 2 миллиарда иен (около 18 миллионов долларов). Затем, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты, он стал указывать только половину этой суммы, а вторую половину, около 1 миллиарда иен (9 миллионов долларов), «откладывал», чтобы получить затем после выхода на пенсию в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги компании. Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

Кроме того, во вторник в СМИ появились сообщения о том, что свои убытки в размере 1,7 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) от неудачных инвестиций, который Гон проводил как частное лицо, он списал за счет компании.

Также ранее сообщалось, что глава совета директоров Карлос Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупка и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать также и их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии одного из членов совета директоров, правой руки Гона — Грега Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.