Родственники поделят наследство Осина

«Дни.ру» сообщают, что родственники певца Евгения Осина поделят «шикарное наследство» — трехкомнатную квартиру в доме, расположенном неподалеку от станции метро «Полежаевская».

По данным издания, стоимость квартиры составляет около 30 миллионов рублей, но жилье находится не в лучшем состоянии.

«Дни.ру» отмечают, что в собственности певца также был гараж, который в прошлом году Осин продал за три миллиона рублей. Миллион артист потратил на мотоцикл, а на что ушли еще два — он забыл.

Оставил ли Осин завещание, не уточняется. По данным «Дней.ру», чаще всего певца навещала сестра Алина. Именно она обнаружила его тело.

У певца есть дочь Агния от брака с Натальей Черемисиной. В начале 2018 года выяснилось, что у певца также есть дочь от бывшей возлюбленной Елены. Его отцовство подтвердила ДНК-экспертиза.

О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года.

В 2017 году подруга артиста, певица Наталья Штурм рассказала, что он страдает от многолетней алкогольной зависимости. Телеведущий Андрей Малахов помог Осину отправиться на реабилитацию в клинику в Таиланде. Через некоторое время артист настоял на том, чтобы продолжить лечение в Москве.

В 2018-м Осин получил сразу несколько травм — сломал руку и четыре пальца на ноге. Сам музыкант отметил, что «начал калечиться» после того, как бросил пить. Он рассказал, что ему установили аппарат Илизарова, но улучшений не было.