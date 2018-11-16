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Антона Черепенникова номинировали на премию РБК
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Антона Черепенникова номинировали на премию РБК 

CyberSport.ru 3 часа назад
Основатель холдинга ESforce Антон Sneg1 Черепенников стал номинантом премии РБК в категории «Предприниматель». Об этом сообщается на сайте премии.
Черепенников — не единственный представитель киберспорта на премии. В категории «Стартапер» номинантами стали основатели игровых сервисов Gosu.ai — Алиса Чумаченко — и Learn 2 Play — Максим Древаль.
До 21 ноября будет проходить второе экспертное голосование. 19 ноября начнётся открытое голосование за номинантов: победителю достанется награда в номинации «Признание аудитории РБК». 10 декабря состоится церемония награждения победителей. Следить за ходом премии можно здесь.
В мае 2017 года Черепенников попал в список «героев завтрашнего дня» РБК, а в сентябре 2018-го победил в номинации «Бизнесмен года 2018» от GQ.
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