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СМИ: Роналду сделал предложение испанской модели
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СМИ: Роналду сделал предложение испанской модели 

Газета.Ru + ещё 19 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес, сообщает "Советский спорт".
По информации Mirror, девушка ответила согласием. На данный момент она занята выбором платья.
"Криштиану уже попросил девушку выйти за него замуж, и свадьба состоится, но мало кто знает подробности. Известно на данный момент, что Джорджина уже примерила некоторые свадебные платья", — рассказал собеседник издания.
Подтверждением этого является фотография журналистов, на которой было запечатлено огромное кольцо на левой руке модели. Когда испанка обратила внимание на папарацци, она спрятала руку.
Недавно общей дочери пары Алане исполнился год.
Ранее директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал уход Роналду в «старую синьору».
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