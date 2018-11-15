СМИ: Роналду сделал предложение испанской модели

По информации Mirror, девушка ответила согласием. На данный момент она занята выбором платья.

"Криштиану уже попросил девушку выйти за него замуж, и свадьба состоится, но мало кто знает подробности. Известно на данный момент, что Джорджина уже примерила некоторые свадебные платья", — рассказал собеседник издания.

Подтверждением этого является фотография журналистов, на которой было запечатлено огромное кольцо на левой руке модели. Когда испанка обратила внимание на папарацци, она спрятала руку.

Недавно общей дочери пары Алане исполнился год.