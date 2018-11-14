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Павлюченко ответил на предложение Черчесова о «рюмке чая»
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Павлюченко ответил на предложение Черчесова обсудить вызов Ари за «рюмкой чая» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает о предложении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова обсудить с ним приглашение в сборную натурализованного бразильца Ари. Ранее Павлюченко раскритиковал вызов Ари в сборную России. Черчесов заявил, что готов за рюмкой чая объяснить Роману причины своего решения.
— Станислава Саламовича я всегда жду в гости, мы же с ним соседи, — цитирует Павлюченко «Спорт-экспресс». — С удовольствием попью с ним чай.
— То есть готовы выслушать его аргументы по поводу приглашения Ари?— Мы просто попьем чайку, пообщаемся, но о футболе говорить не будем.
— А если Черчесов сам заведет об этом речь?— Да ладно вам — он что, придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари?
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