Павлюченко ответил на предложение Черчесова о «рюмке чая»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает о предложении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова обсудить с ним приглашение в сборную натурализованного бразильца Ари. Ранее Павлюченко раскритиковал вызов Ари в сборную России. Черчесов заявил, что готов за рюмкой чая объяснить Роману причины своего решения.
— Станислава Саламовича я всегда жду в гости, мы же с ним соседи, — цитирует Павлюченко «Спорт-экспресс». — С удовольствием попью с ним чай.
— То есть готовы выслушать его аргументы по поводу приглашения Ари?— Мы просто попьем чайку, пообщаемся, но о футболе говорить не будем.
— А если Черчесов сам заведет об этом речь?— Да ладно вам — он что, придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари?