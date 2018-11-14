Племянница экс-полковника ГРУ Скрипаля пишет книгу о своей семье

Скрипаль рассказала ТАСС , что книга будет посвящена не самому отравлению бывшего полковника ГРУ, а тому, как этот инцидент повлиял на ее семью.

Племянница экс-офицера отметила, что в данный момент ведет переговоры с издательством, но не уточнила, о каком именно идет речь.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с 90-летней матерью Сергея Скрипаля Еленой. Она на протяжении долгого времени пыталась навестить пострадавших в Великобритании родственников, но британские власти неоднократно отказывали ей в выдаче визы.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был разработан в России . В связи с этим Великобритания возложила ответственность за случившееся на Кремль. В то же время российская сторона категорически отрицает причастность к этому инциденту.

На данный момент Сергей Скрипаль проживает в Великобритании. В 1999 году он ушел в отставку из ГРУ, после чего до 2004 года работал в структуре МИД. Его работа прекратилась, когда он был осужден за шпионаж в пользу британской стороны. Скрипаль признал вину и даже уточнил, что за информацию о российских разведчиках Великобритания выплатила ему более $100 тыс. В 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году помиловали. Тогда же он и переехал в Соединенное королевство, где ему предоставили политическое убежище.

Дочь Юлия жила с ним в течении нескольких лет, пока в 2014 году не переехала в Москву. С тех пор девушка регулярно навещает отца.

Кстати, книга, которую пишет Виктория Скрипаль, не первое произведение о жизни бывшего офицера ГРУ. Журналист Марк Урабан написал книгу «Skripal Files» по рассказам самого пострадавшего экс-полковника.

Урбан утверждает, что в прошлом году у него ушло много часов на интервью со Скрипалем, которое он брал в рамках своего исследования о работе шпионов после «холодной войны». Журналист отметил, что после инцидента в Солсбери данные конкретно об бывшем офицере ГРУ будут изданы отдельно. Отрывок из его книги еще летом опубликовал британский таблоид Daily Mail , снабдив его большим количеством фотографий из личного архива Скрипаля.

Британский журналист рассказывает, что агент Секретной разведывательной службы (MI6), который назвался Ричардом Бэгнеллом , встретил Скрипаля в Мадриде в начале 90-х годов и тогда предложил ему работать на правительство Великобритании. Они с Бэгнеллом якобы «сотрудничали» на «арендованной специально для этих целей квартире», еще когда Скрипаль работал при российском посольстве в Испании. За каждую «деловую» встречу россиянин, как пишет Урбан, получал несколько тысяч долларов. Но в 1996 году, когда информатор вернулся в Москву, разведчики были вынуждены искать иную форму коммуникации.

Если верить книге, во время работы на британскую разведку экс-полковник ГРУ дважды передавал информацию Лондону в книгах при помощи «невидимых» чернил.

Впервые это произошло через его супругу Людмилу и дочь Юлию. Они были на каникулах в Аликанте и передали «старому другу» Скрипаля — тому самому Бэгнеллу — подарок от мужа. Людмила вручила ему роман русского писателя, в котором впоследствии «эксперты MI6 обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами», утверждает Урбан.

Второе послание Скрипаль также передал «подарком» через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу. Скрипаль во время беседы с Урбаном отметил, что его жена была не в курсе «содержания» книги.