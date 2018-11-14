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Премьер Украины обвинил в срыве отопительного сезона местные власти
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Премьер Украины обвинил в срыве отопительного сезона местные власти 

Российская Газета + ещё 3 3 часа назад
Фото: Российская Газета
«Дотянули до последнего и начинают над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. Если речь идет о том, что какие-то мэры не могут этого сделать, будем обращаться в парламент и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность, которую люди ощущают каждый день», — заявил Гройсман. По его словам, руководители местных органов власти оказались неспособны за полгода подготовить теплосистему к новому сезону, и из-за сложившейся ситуации ему лично пришлось целые сутки заниматься решением проблемы с теплоснабжением в Кривом Роге, Павлограде, Херсоне и других городах.
Проблемы с отоплением возникли из-за долгов местных предприятий перед "Нафтогазом". Однако парламент ранее принял закон о реструктуризации задолженностей перед этой компанией, что позволяло не допустить подобной ситуации, отметил Гройсман, добавив, что местные власти также получили существенные денежные средства благодаря реформе децентрализации.
Вице-премьер Геннадий Зубко со своей стороны отметил, что разобраться в ситуации с долгами за тепло должны правоохранительные органы. По его словам, кабмин Украины запретил отключение от газа теплоснабжающих предприятий в отопительный период. «Мы установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий газом в отопительный период. Это позволит обеспечить всех украинцев зимой теплом, — заявил вице-премьер. — Муниципалитеты, имея все возможности — финансовые и технические, ответственны за своевременное подключение социальных и жилых объектов к теплу. Начало и прохождение отопительного сезона — абсолютно плановая работа, которая осуществляется не за один день или неделю. И она должна быть системной и скоординированной».
Ранее стало известно, что из-за накопленных долгов газ не поставляется в 22 теплоснабжающих предприятия Украины. «Бездействие органов местной власти и управляющих имуществом ТЭЦ уже в который раз превращает жителей местных общин в заложников», — отметили в «Нафтогазе».
Из-за этих проблем жители Кривого Рога, оставшиеся без тепла после начала холодов, захватили и самостоятельно запустили несколько городских котельных. В конце концов, «Криворожская теплоцентраль» официально начала отопительный сезон, однако во многих квартирах по-прежнему холодно. «Потребители смогут получить теплоноситель только при условии качественной и оперативной работы компаний-управителей», — отметили в компании.
В городе Смела из-за отсутствия теплоснабжения приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение. В Херсоне половина многоквартирных домов оказались без тепла также из-за долгов ТЭЦ.
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